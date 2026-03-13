Pursaklar Belediyesi, ilçenin temizliğini sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, cadde ve sokaklarda günün her saatinde görev yaparak ilçe genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyor.

Merkez mahallelerden kırsal bölgelere kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren ekipler, düzenli çöp toplama hizmetinin yanı sıra sokak süpürme, hafriyat ve moloz kaldırma ile evsel atıkların toplanması gibi birçok çalışmayı eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor.

Günde 150 Ton Atık Toplanıyor

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gece vardiyasında görev yapan temizlik personellerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Günlük toplanan çöp miktarına dikkat çeken Çetin, ilçede her gün yaklaşık 150 ton atığın toplandığını belirtti.

Artan nüfusla birlikte atık miktarının da yükseldiğine işaret eden Çetin, tüketim alışkanlıklarının değiştiğini ve özellikle ambalajlı ürünlerin artmasının çöp miktarını etkilediğini ifade etti.

“Temiz Bir Çevre İçin Büyük Emek Var”

Temizlik çalışmalarının büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü vurgulayan Başkan Çetin, vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşayabilmesi için belediye ekiplerinin yoğun çaba gösterdiğini söyledi. Gece vardiyasında görev yapan personele kolaylıklar dileyen Çetin, tüm çalışanlara emekleri için teşekkür etti.

Pursaklar Belediyesi ekipleri, ilçenin dört bir yanında koordineli şekilde çalışmalarını sürdürerek vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir çevre sunmayı hedefliyor.