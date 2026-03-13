Çanakkale Savaşları’nın önemli komutanlarından Cevat Paşa, ölümünün 88’inci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen program, Cevat Paşa Parkı’nda yapıldı.

Törene Ömer Toraman, Hüseyin Tığlı, Mustafa Biçen, Cemalettin Akyüz, Yusuf Kartal ile askeri yetkililer, gaziler, şehit aileleri ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Cevat Paşa’nın hayatını ve askeri başarılarını anlatan biyografi katılımcılara okundu.

“Gittiler, Geçemediler, Geçemeyecekler” Sözü Hatırlatıldı

Törende konuşan Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Cevat Paşa’nın yetiştiği dönemin en seçkin subaylarından biri olduğunu belirtti. Toraman, başarılı bir askeri eğitim sürecinden geçen komutanın harp akademisini birincilikle bitirdiğini ve daha sonra Almanya’daki harp akademisinde eğitim aldığını ifade etti.

Cevat Paşa’nın görev aldığı subay kuşağının Balkan Savaşları’ndan başlayarak Birinci Dünya Savaşı ve ardından Kurtuluş Savaşı’na kadar uzanan yaklaşık 10 yıllık kesintisiz bir savaş döneminde görev yaptığını vurgulayan Toraman, bunun askeri tarih açısından oldukça istisnai bir durum olduğunu söyledi.

18 Mart’taki Savunmada Kritik Rol

Vali Toraman, Cevat Paşa’nın savaş başlamadan önce Çanakkale’de Müstahkem Mevki Komutanı olarak görevlendirildiğini ve görevini büyük bir başarıyla yerine getirdiğini belirterek, 18 Mart 1915’te düşman donanmasının boğazı geçme girişiminin engellenmesinde önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Cevat Paşa’nın “Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler” sözünün Çanakkale’nin geçilmezliğini tarihe kazıdığını belirten Toraman, komutanın askeri mirasının Türk tarihindeki önemine dikkat çekti.

Karanfiller Anıta Bırakıldı

Konuşmaların ardından yapılan duanın ardından tören sona erdi. Program kapsamında protokol üyeleri ve katılımcılar, Cevat Paşa Anıtı’na karanfil bırakarak komutanı saygıyla andı.