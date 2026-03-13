Milli Savunma Bakanlığı, İran’dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın 13 Mart 2026 tarihli basın açıklamasında, söz konusu mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığı vurgulanarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili ülkeyle temasların sürdüğü ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, milli güvenlik önceliği doğrultusunda bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini ve değerlendirildiğini belirtti.