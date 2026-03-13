DMM'nin Sosyal hesabından yapılan açıklamada, " Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında yaşanan bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları'na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon yer alıyor. THY, devlet bütçesinden kaynak almaktan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bağımsız denetime tabii olan halka açık bir şirkettir. Kamuya ve genel bütçeye herhangi bir mali yük oluşturulmaktadır. Buna rağmen; THY'yi kamu bütçesiyle finanse ediliyormuş gibi gösteren ve ilgisiz kalemleri yan yana getirerek Türkiye'nin en güçlü uluslararası markalarından biri olan THY'yi hedef alan aktarma ve paylaşımlar dezenformasyondur. Kamuoyunun bu tarz içeriği, anlatımı ve paylaşımlarına itibar kazandırılması rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Bazı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında ülkemizin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları’na ilişkin ortaya atılan iddialar dezenformasyon içermektedir. THY, devlet bütçesinden kaynak almayan, gelirini kendi faaliyetleriyle oluşturan, Borsa İstanbul’da işlem… pic.twitter.com/Dxki4ZynZm Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilere Erken Maaş Ödeme Müjdesi Verdi İçeriği Görüntüle March 12, 2026