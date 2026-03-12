Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretim istatistiklerini yayımladı. Verilere göre ocak ayında tavuk eti üretimi bir önceki aya göre azalırken, tavuk yumurtası ve içme sütü üretiminde artış kaydedildi.

Açıklanan verilere göre, ocak ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 15,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 3 yükseldi, tavuk eti üretimi ise yüzde 2,4 artış gösterdi.

Tavuk eti üretimi aylık bazda geriledi

Bir önceki ay 253 bin 993 ton olan tavuk eti üretimi, ocak ayında yüzde 6 oranında azalarak 238 bin 794 ton olarak gerçekleşti. Tavuk yumurtası üretimi ise bir önceki ay 1 milyar 860 milyon 594 bin adet iken ocakta yüzde 2,2 artarak 1 milyar 902 milyon 299 bin adede ulaştı.

944 bin 926 ton inek sütü toplandı

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artış gösterdi. Bir önceki ay 930 bin 898 ton olan süt toplama miktarı, ocakta yüzde 1,5 artarak 944 bin 926 ton oldu.

Süt ürünleri üretiminde de artış yaşandı. Buna göre geçen yılın aynı ayına göre inek peyniri üretimi yüzde 3,1, ayran ve kefir üretimi yüzde 6,9, yoğurt üretimi yüzde 13,8 ve içme sütü üretimi yüzde 4,1 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise yüzde 1,3 azaldı.

Öte yandan bir önceki ay 139 bin 862 ton olan içme sütü üretimi, ocak ayında yüzde 12,3 artışla 157 bin 106 ton olarak kayıtlara geçti.