Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Ülker Bisküvi, zorlu ekonomik koşullara rağmen tüketici beklentilerini yakından takip ederek yatırımlarını sürdürdü ve yenilikçi ürünleriyle büyümesini devam ettirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özgür Kölükfakı, şirketin “Mutlu et, mutlu ol” felsefesi doğrultusunda oluşturduğu “5M Mutluluk Temelli Büyüme Modeli” ile sürdürülebilir ve insan odaklı büyümeyi hedeflediklerini belirtti.

Kölükfakı, “Made in Türkiye” etiketli ürünleri 100’den fazla ülkeye ulaştırdıklarını vurgulayarak, 2025 yılında üretim gücü, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüklerini ifade etti. Ayrıca tüketici alışkanlıklarındaki değişimi yakından takip ederek AR-GE merkezlerinde yenilikçi ürünler geliştirdiklerini belirten Kölükfakı, 2025 yılında Türkiye’de 55 yeni ürünün raflarda yerini aldığını aktardı.

Şirketin sürdürülebilirlik alanındaki başarısına da değinen Kölükfakı, S&P Global tarafından yapılan Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde gıda şirketleri arasında dünya genelinde ilk yüzde 3’lük dilimde yer aldıklarını bildirdi.

Öte yandan uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group (LSEG) tarafından yapılan çevresel, sosyal ve yönetişim performansı değerlendirmesinde de önemli bir başarı elde edildi. Buna göre Ülker Bisküvi, 504 halka açık gıda şirketi arasında Aralık 2025 itibarıyla en yüksek puanı alarak üçüncü kez dünya birincisi oldu.

Aynı değerlendirmede Borsa İstanbul’da işlem gören tüm sektörler arasında da üçüncü kez birinci sırada yer alan Ülker Bisküvi, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında uzun vadeli ve sürdürülebilir yaklaşımını sürdürmeyi hedefliyor.

Kölükfakı, şirketin paydaşlarından aldığı güçle sorumluluk bilinci yüksek, dayanıklı ve istikrarlı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.