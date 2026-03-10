Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ilanlar ve açık hatlar üzerinden yapılan telefon görüşmeleriyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin kullandığı banka hesaplarında toplam 105 milyon 861 bin 637 TLtutarında para giriş çıkışı olduğu belirlendi.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Kocaeli merkezli 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu öne sürülen ve hakkında 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.A.’nın da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet, 2 harddisk, 1 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca ve 53 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.