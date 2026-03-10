Diyarbakır’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, takip sırasında polis motosikletine çarptı. Kazada 2 Yunus polisi yaralandı. Olayın ardından yakalanan şüphelinin ‘kasten öldürme’ suçundan arandığı belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletli Yunus ekipleri, plakasız motosikletin sürücüsü E.C.İ.’ye ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymayarak kaçtı. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi takibe aldı.

Takip sırasında şüphelinin kullandığı motosiklet, girdiği bir sokakta polis motosikletine çarptı. Kazada polis memurları S.B. ve S.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası motosikleti bırakarak yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde E.C.İ.’nin Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan arandığı ortaya çıktı.

Ayrıca kazaya karışan motosikletin aranan araç kaydı bulunduğu, plakasının arandığı ve trafikten men edildiği tespit edildi. Sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplam 329 bin 746 TL idari para cezası uygulandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.