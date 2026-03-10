Vladimir Putin, Orta Doğu’daki gelişmelerin küresel enerji piyasaları üzerindeki etkilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkent Moskova’da Rus hükümet yetkilileriyle enerji sektörüne yönelik düzenlenen toplantıda konuşan Putin, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan gelişmelerin petrol üretimini tamamen durdurabileceği uyarısında bulundu.

Orta Doğu’daki gerilimin petrol piyasalarını doğrudan etkilediğini belirten Putin, son bir hafta içinde petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 30 arttığını söyledi. Putin, “Mevcut yüksek emtia fiyatlarının kesinlikle geçici olduğunu anlamak gerekiyor. Bu çok açık bir şey” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı Vurgusu

Putin, küresel enerji taşımacılığı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere dikkat çekerek, “Bu güzergah üzerindeki nakliyeye bağlı petrol üretimi gelecek ay tamamen durabilir” dedi.

Avrupa’ya Enerji Mesajı

Avrupa’nın Rus doğal gazı ithalatını tamamen durdurmayı planladığını hatırlatan Putin, Rusya’nın da daha önce Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını kesebileceğini dile getirdi.

Rusya’nın güvenilir ortaklarına enerji sevkiyatını sürdürdüğünü vurgulayan Putin, Avrupalı şirketlere de açık mesaj verdi. Putin, “Avrupalı şirketler bize uzun vadeli, sürdürülebilir ve siyasi konjonktürden bağımsız ortak bir çalışma sunmaya karar verirse, Avrupalılarla enerji alanında tekrar çalışmaya hazırız” diye konuştu.

Putin’in açıklamaları, Orta Doğu’daki gerilimin küresel enerji piyasaları ve petrol fiyatları üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde geldi.