İnternetten yemek siparişi verenleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme geliyor. Yapılacak değişiklikle birlikte online yemek platformları, sipariş ücretinin nasıl oluştuğunu daha açık şekilde göstermek zorunda kalacak.

Yeni sistemde restoranlardan alınan komisyon, kurye hizmet bedeli ve reklam ücretleri gibi tüm kalemler ayrı ayrı listelenecek. Böylece kullanıcılar sipariş verirken ödediği paranın hangi giderlerden oluştuğunu ekranda görebilecek.

Son dönemde hem restoranlar hem de müşteriler tarafından “yüksek komisyon” ve “gizli ücret” şikayetlerinin artması üzerine bu adımın gündeme geldiği belirtiliyor. Amaç, hem tüketicinin hem de işletmelerin maliyetleri daha şeffaf şekilde görmesini sağlamak.