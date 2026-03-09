İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda başladı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da salona girmesiyle alkış tufanı koptu. İmamoğlu, kendisinden önce salona gelen diğer tutuklu sanıklarla tokalaşarak ilerledi.

BİLGİLENDİRME YAPTI

Mahkeme heyeti ise saat 11.00'de salona geldi. Duruşmanın işleyişi ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Mahkeme başkanı, duruşmanın tutuksuz sanıklarla başlayacağını, sonra tutuksuz sanıklara geçileceğini, duruşmaların pazartesi-perşembe günleri görüleceğini tekrar etti.

Görüntü ve ses kaydı alınmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Görüntü ve ses kaydının paylaşılması halinde duruşmaya izleyicisiz devam edileceğini söyledi.

SİZ-SEN TARTIŞMASI

Ekrem İmamoğlu söz almak istedi, mahkeme başkanı engelledi ve İmamoğlu’nun mikrofonunu kapattı.

Mahkeme başkanı, “Ekrem bey böyle kafanıza göre devam edemezsiniz. Böyle devam edersen çıkartırım duruşmadan” dedi, İmamoğlu’nun yanıtı “Bu şekilde yargılamaya başlamanızı yanlış buluyorum” oldu.

Mahkeme başkanı "sen" dediği için salonda gerginlik çıktı, izleyiciler "siz" diye slogan attı.

Mahkeme başkanı tartışma üzerine ara karar kurdu: “Sanık Ekrem İmamoğlu kendisine söz hakkı verilmemesine rağmen kürsüye gelerek, uyarılmasına rağmen konuşmaya devam ettiği, kendisinin yerine geçmesi söylenmesine rağmen uyarıya biat etmediği görülmekte. Duruşma düzenini bozan davranışlara devam etmektedir. Bir daha benzer davranışta salondan çıkarılması istendi. Oy birliğiyle karar verildi.”

Milletvekili sıralarından "Cevap ver" diye seslenildi, mahkeme başkanı salonun boşaltılmasına karar verdi ve duruşmadan ayrıldı, “Ben bu şekilde yargılamaya devam etmem” dedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı öğleden sonra saat 13.30’a erteledi.