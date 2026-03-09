Türk pop müziğinde birçok unutulmaz şarkının sözlerini yazan Ülkü Aker , 80 yaşında hayatını kaybetti. “Mavi Boncuk”, “Boşvere Boşvere”, “Sana Ne Kime Ne”, “Kim Arar Seni” ve “Yok Yok Yalan Deme” gibi dillerden düşmeyen şarkılara imza atan Aker’in vefatını sanatçı Ajda Pekkan duyurdu. Türk popunun önemli söz yazarlarından biri olan Aker’in ölümü müzik dünyasında üzüntü yarattı.

1940’lı yıllarda İstanbul’da doğan Ülkü Aker, özellikle 1970’li ve 80’li yıllarda yazdığı şarkı sözleriyle adını duyurdu. Ajda Pekkan başta olmak üzere Nilüfer, Selda Bağcan, Nil Burak ve Ferdi Özbeğen gibi birçok sanatçı onun sözlerini seslendirdi.

Yazdığı şarkılar yıllar geçse de dinlenmeye devam etti. Ülkü Aker’in vefatı müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Onun kaleminden çıkan şarkılar ise hafızalarda yaşamayı sürdürecek.