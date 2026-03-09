Kars’ta etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan köy yollarının yeniden açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan 242 köy yolunun büyük bölümünü ulaşıma açarken, yüksek kesimlerde bulunan yerleşim birimleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, iş makineleriyle yol kenarlarında biriken ve yer yer iş makinelerinin yüksekliğine ulaşan kar kütlelerini temizleyerek ulaşımı yeniden sağlıyor. Özellikle tipi nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 ila 4 metreye kadar ulaşıyor.

24 saat esasına göre çalışan ekipler, halen kapalı bulunan yüksek rakımlı 25 köy yolunu en kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun çaba harcıyor.