Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kömbe için hazırlıklar başladı. Özellikle Ramazan ayının ikinci haftasından itibaren bir araya gelen kadınlar, kömbe yapımını imece usulü gerçekleştiriyor.

Ev kadınları sırayla birbirlerinin evlerinde toplanarak hazırladıkları hamuru, kömbeye özgü özel kalıplarla şekillendiriyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan kömbeler, Ramazan ayının sonuna kadar yapılan çalışmalarla bayram için hazır hale getiriliyor. Bayram ziyaretlerinde misafirlere ikram edilen kömbe, aynı zamanda şehir dışında yaşayan akraba ve dostlara da gönderiliyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN VAZGEÇİLMEZİ: KÖMBE

Yıllardır sürdürülen kömbe geleneğinin bölgenin önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirten Fatma Gonca Yurtseven, kömbenin hazırlanışına ilişkin bilgi verdi. Yurtseven, beyaz ve sarı unun çeşitli baharatlarla birlikte tereyağında yoğrularak özel bir hamur elde edildiğini, ardından bu hamurun kendine has kalıplarla şekillendirilerek kömbe haline getirildiğini söyledi.

Yurtseven, “Bu, geçmişten günümüze ulaşan yöresel bir kurabiyedir. Türkiye’nin farklı bölgelerinde bayramlarda baklava ya da farklı tatlılar yapılırken, bizim yöremizde kömbe hazırlanır. İçinde yumurta bulunmadığı için uzun süre dayanır. Eskiden saklama imkanları sınırlıydı; bu nedenle kömbe aylarca bozulmadan tüketilebilen bir lezzetti. İçerisinde çeşitli baharatlar bulunan, birlikte yaparak yaşattığımız geleneksel bir atıştırmalıktır” dedi.

Kömbeyi birlikte hazırlayan kadınlardan Havva Tekden ve Pınar Güler ise bayram ziyaretlerinde kömbenin çay eşliğinde ikram edildiğini belirterek, “Sadece gelen misafirlere değil, şehir dışındaki yakınlarımıza da gönderiyoruz. Uzun süre tazeliğini korur ve bayram boyunca komşularımıza ikram ederiz. Tadı gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.