Van’da iki gün önce etkili olan yoğun kar yağışı, çok sayıda yerleşim yerinde ulaşımın aksamasına neden oldu. Kar yağışı sonrası kent genelinde 88 mahalle ile 128 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kapalı olan 216 yerleşim yerinden 157’sinin yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Kentte halen kapalı bulunan 28 mahalle ve 31 mezra yolunun açılması için ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, İpekyolu Belediyesi ekipleri de sorumluluk alanlarında bulunan cadde, sokak ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürerek ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor.