ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üç farklı lokasyonda yer alan gemi trafik gözetleme istasyonlarının inşaat çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, donanım tedarik ve yazılım geliştirme çalışmalarının sürdüğünü ve sistemin 2026’nın ikinci yarısında hizmete alınmasının hedeflendiğini belirtti.

Projeyle Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Etkinliği Artacak

Uraloğlu, Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkinliğinin artacağını ve KKTC çevresindeki deniz trafiğinin izlenebileceğini söyledi. Projede tamamen milli yazılım kullanıldığını vurgulayan Uraloğlu, teknolojik bağımsızlığın sağlanacağını ifade etti.

TGİ’lerin İnşaatı Tamamlandı, Merkez Kurulumları Sürüyor

Bakan Uraloğlu, Gazimağusa’da Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi kurulum çalışmalarının devam ettiğini, Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova’daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının (TGİ) inşaat çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Sistemde Selvitepe, Kantara ve Mersin merkezlerindeki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunun sağlanacağını belirtti.

24 Saat Kesintisiz İzleme Sağlanacak

TGİ’lerdeki radarlar, kameralar ve haberleşme teçhizatları sayesinde gemi trafiği 24 saat izlenecek. Sistemde tespit edilen bilgiler hem KKTC’deki merkeze hem de Mersin GTH Merkezine iletilecek.

Sistemle Sağlanacak Faydalar

Uraloğlu, yeni sistem sayesinde gemi kimliklendirme, trafik izleme, seyir bilgileri iletimi, kaçakçılık ve acil durum yönetimi gibi işlemlerin sağlanacağını, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılacağını belirtti.