Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşayan Bartınlı vatandaşlar, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen iftar programında bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Beypazarı merkezli Dibektaş Köyü Derneği tarafından organize edilen program, Hacıkara Mahallesi’ndeki bir caminin salonunda gerçekleştirildi.

İftar programına Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, Dibektaş Köyü Derneği Başkanı Nuri Aksoy, Başkan Yardımcısı Ergin Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Program kapsamında İlçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehitler için de dualar edildi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İftarın ardından konuşma yapan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, davetlerinden dolayı dernek yönetimine teşekkür etti. Bu tür buluşmaların toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade eden Kasap, “Böyle organizasyonların devam etmesi ve hemşehrilerin sosyal etkinliklerde bir araya gelmesi büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızın şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Dibektaş Köyü Derneği Başkanı Nuri Aksoy ise programa katılan Belediye Başkanı Kasap başta olmak üzere tüm misafirlere teşekkür ederek, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.