DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 2025 Nevruz deklarasyonu kapsamında açıklamalarda bulundu. Açıklamalara, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak ile Doğan Hatun da katıldı.

Bakırhan, Kürtlerin hakları ve hukuklarının ret ve inkar edilmesi nedeniyle mücadele ettiklerini belirterek, “Hemen yanı başımızda savaşlar, katliamlar ve çatışmalar devam ediyor. Tam da çatışmanın göbeğinde Kürtler bulunuyor. Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Bugüne kadar hak ve hukukları ret ve inkar edildiği için mücadele ediyorlar” dedi.

Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çeken Bakırhan, Kürtlerin ulusal birliğini koruyarak demokratik hak ve özgürlüklerini savunmaya devam edeceğini vurguladı. Bakırhan, “Kirmanşah neyse Hevler odur. Süleymaniye neyse Kamışlı, Kobani odur. Kobani neyse Amed, Kars, Siirt odur. Bu süreçte ne masa başlarında kandırılacağız ne de hegemonik güçlerin kalkanı olup unutulacağız. Bu Nevruz, Kürtlerin barışına, demokrasisine ve özgürlüğüne kavuştuğu bir Nevruz olmalı” ifadelerini kullandı.