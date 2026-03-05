Orta Doğu’da artan gerilim, küresel enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı saldırıların Körfez bölgesine yayılmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yükseliş yaşandı.

Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip olan Hürmüz Boğazı’nın kontrolünün İran’ın elinde bulunması, piyasadaki tedirginliği artırdı. Küresel petrol fiyatlarındaki artış ise Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Yapılan fiyat güncellemesine göre benzinin litre fiyatına 92 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 11 kuruş zam yapıldı. Zamlı fiyatlar pompaya yansıdı.

Büyükşehirlerde Güncel Benzin Fiyatları

İstanbul: 59,32 TL

Ankara: 60,26 TL

İzmir: 60,54 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul: 63,51 TL

Ankara: 64,61 TL

İzmir: 64,88 TL

Otogaza da Zam Geldi

Benzin ve motorin zammının ardından otogaz fiyatlarında da artış yaşandı. Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 16 kuruş zam yapıldı.

Yeni zamla birlikte İstanbul’da otogazın litre fiyatı 31,86 liraya yükseldi.