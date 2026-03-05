Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne İran tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini belirterek, olayın ardından Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’ne misilleme hazırlığı talimatı verdiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Azerbaycan Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Aliyev başkanlığında toplandı. Toplantıda konuşan Aliyev, Nahçıvan’a yapılan saldırının doğrudan İran kaynaklı olduğunu ifade etti.

Aliyev, “Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına karşı bir terör eylemi gerçekleştirildi. Misilleme tedbirleri hazırlama ve uygulama talimatı verildi. Ordu birinci seviye seferberliğe geçirildi ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdır. Sorumlular derhal adalete teslim edilmelidir” dedi.

İran’dan Özür Talebi

Cumhurbaşkanı Aliyev, İran’ın resmi bir açıklama yaparak Azerbaycan’dan özür dilemesi gerektiğini vurguladı. Aliyev, Azerbaycan’ın İran’a yönelik herhangi bir operasyona katılmadığını ve katılmayacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu bizim ilkesel duruşumuz. Komşu ülkelere karşı operasyon yürütme gibi bir politikamız bulunmuyor. Toprak bütünlüğümüzü koruyoruz ve her zaman koruduk.”

İran Büyükelçisi Dışişleri’ne Çağrıldı

Saldırının ardından Azerbaycan’ın diplomatik adımlar da attığını belirten Aliyev, İran’ın Bakü Büyükelçisi’nin Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını ve protesto notası verildiğini açıkladı. Ayrıca sınır güvenliği konusunda gerekli talimatların verildiğini söyledi.

Yetkililer, saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve Azerbaycan ordusunun olası gelişmelere karşı hazır durumda olduğunu bildirdi.