Mesud Pezeşkiyan, paylaşımında dost ve komşu ülkelerin liderlerine seslenerek, İran’ın diplomasi yoluyla çatışmaların önüne geçmeye çalıştığını ifade etti. Ancak Amerikan ve İsrail kaynaklı askeri saldırılar nedeniyle Tahran yönetiminin savunma hakkını kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.

"Bölgesel Barışı Bölge Ülkeleri Sağlamalı”

İran’ın komşu devletlerin egemenlik haklarına saygı gösterdiğini belirten Pezeşkiyan, kalıcı barışın dış müdahalelerle değil, bölge ülkelerinin ortak iradesiyle sağlanabileceğini savundu.

Pezeşkiyan, mesajında bölgesel istikrarın korunmasının önemine dikkat çekerek, komşu ülkelerle karşılıklı saygı temelinde ilişkileri sürdürme niyetinde olduklarını kaydetti.