Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İran’dan fırlatılan bir füze Türkiye hava sahasını ihlal ederek Hatay’a düştü. Olayın ardından diplomatik temas başlatıldı.

Yaşanan gelişme üzerine İran’ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Hassan Habibullah, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

“Tepki ve Endişeler” İletildi

Görüşmede, söz konusu füze hadisesine ilişkin Türkiye’nin duyduğu rahatsızlık diplomatik kanallardan iletildi.

Bakanlık kaynakları, olayla ilgili tepki ve güvenlik endişelerinin büyükelçiye açık şekilde aktarıldığını bildirdi. Olayın tüm boyutlarıyla takip edildiği kaydedildi.