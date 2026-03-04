İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Basın Federasyonu’nun organizasyonunda Ankara’daki medya temsilcileriyle buluştu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından olası göç riskine karşı tüm önlemlerin alındığını belirten Çiftçi, sınır hattındaki son durumu rakamlarla açıkladı.

Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı’daki mülki idare amirlerinin gelişmeleri anlık takip ettiğini ifade eden Çiftçi, son günlerde İran sınırındaki 5 kapıda giriş ve çıkışların birbirine yakın seviyelerde seyrettiğini söyledi.

Paylaşılan verilere göre;

3 Mart’ta 2 bin 32 giriş, 1.966 çıkış,

2 Mart’ta 1.754 giriş, 1.938 çıkış,

1 Mart’ta 1.224 giriş, 591 çıkış,

28 Şubat’ta ise 4.823 giriş, 5.050 çıkış gerçekleşti.

Çiftçi, İran yönetiminin kendi vatandaşlarının çıkışına kısıtlama getirdiğini ancak Türk vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının geçişlerine izin verildiğini belirterek, “Sınırlarımızda olağanüstü bir yoğunluk söz konusu değil. Mevcut tablo stabil” dedi.

“Terörsüz Türkiye Süreci Sabote Edilmeyecek”

Bakan Çiftçi, İran’daki gelişmelerin “Terörsüz Türkiye” sürecine etkisine ilişkin soruya da yanıt verdi. Sürecin bir devlet politikası olarak kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Çiftçi, sabah saatlerinde DEM Parti heyetiyle kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını açıkladı.

Yaklaşık 50 yıllık terör sorunundan kurtulma hedefinde olduklarını vurgulayan Çiftçi, “Bu sürecin sekteye uğramasına ya da sabote edilmesine izin vermeyeceğiz. Tüm kurumlarımız titizlikle çalışıyor. Amacımız annelerin gözyaşının dinmesi” ifadelerini kullandı.

“Çetelere ve Uyuşturucuya Karşı Daha Sert Mücadele”

Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadelenin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirten Çiftçi, sahadaki operasyonel etkinliğin artırılacağını söyledi.

Toplumun huzurunu tehdit eden yapılanmalara karşı tavizsiz bir politika izleneceğini dile getiren Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelenin de aynı kararlılıkla süreceğini ifade etti.

“Vatandaşımızın canına ve malına kasteden yapılara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” diyen Çiftçi, güvenlik başlıklarında geri adım atılmayacağının altını çizdi.