Ankara’da bir araya gelen devrimci gençlik örgütleri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Yüksel Caddesi’nde yapılan açıklamada Ortadoğu’daki askeri gerilimin bölge halklarına ağır bedeller ödettiği vurgulanırken, Türkiye’nin dış politikadaki konumu ve askeri üsler de gündeme taşındı.

YÜKSEL CADDESİ’NDE İRAN’A DESTEK EYLEMİ

Ankara’da Yüksel Caddesi’nde bir araya gelen devrimci gençlik dernekleri ve gençlik komitelerinden oluşan bir grup, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan gençler, attıkları sloganlarla İran halkıyla dayanışma mesajı verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, Ortadoğu’da son dönemde artan askeri gerilimin yeni bir savaş dalgasına dönüştüğü ifade edildi. Açıklamada, ABD’nin İran’a yönelik askeri hamlelerinin bölgesel çatışmayı genişleteceği savunuldu.

“ORTADOĞU’DA SAVAŞ DERİNLEŞİYOR” VURGUSU

Gençlik temsilcileri, ABD’nin uzun süredir İran’a yönelik tehditlerini askeri yığınaklarla sürdürdüğünü, son gelişmelerle birlikte bu sürecin doğrudan saldırganlığa evrildiğini öne sürdü. Açıklamada, Libya ve Suriye’de yaşanan süreçler ile Filistin ve Lübnan’daki çatışmalara atıf yapılarak, Ortadoğu’da geniş çaplı bir istikrarsızlık tablosu oluştuğu dile getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları “ABD çıkarlarına yönelik tehditler” gerekçesiyle savunduğu belirtilen açıklamada, İran’ın devrik lideri Rıza Pehlevi’nin de ABD’nin tutumuna destek verdiği ifade edildi. Pehlevi’nin açıklamalarının “işbirlikçilik” olarak değerlendirildiği kaydedildi.

“DEMOKRASİ SÖYLEMİ SAVAŞI GİZLİYOR” İDDİASI

Basın açıklamasında, ABD’nin askeri müdahalelerini “özgürlük ve demokrasi” söylemiyle meşrulaştırmaya çalıştığı öne sürüldü. Ancak bunun gerçekte enerji kaynakları ve bölgesel güç dengeleriyle bağlantılı olduğu savunuldu. İran’a yönelik saldırıların başarıya ulaşması halinde, ülke halkının daha ağır ekonomik ve siyasi sonuçlarla karşı karşıya kalacağı iddia edildi.

