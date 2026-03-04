İngiltere, Fransa ve Yunanistan, Doğu Akdeniz ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne savaş uçakları, fırkateynler ve anti-İHA sistemleri sevk etmeye başladı. Karar, bölgedeki güvenlik risklerinin artması ve son gelişmelerin ardından alındı.

İngiltere’den Doğu Akdeniz’e Askeri Takviye

İngiltere, Kıbrıs’taki egemen üslerine bir İHA çarpmasının ardından, Doğu Akdeniz’e HMS Dragon savaş gemisi ve anti-İHA özellikli iki Wildcat helikopteri gönderileceğini açıkladı. İngiltere, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırısı öncesinde Eurofighter Typhoon ve F-35 uçakları konuşlandırmıştı.

Fransa’dan Akdeniz’e Amiral Gemisi ve Fırkateyn

Emmanuel Macron, Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle’ün Akdeniz’e hareket etmesini emretti. Ayrıca GKRY lideri Nikos Hristodulidis’in talebiyle Rum tarafına destek için anti-İHA sistemleri taşıyan 1 fırkateyn gönderildi. Fransa, ilerleyen günlerde fırkateyn sayısını 2’ye çıkarabileceğini açıkladı.

Yunanistan’dan Doğrudan GKRY’ye Destek

Yunanistan, Doğu Akdeniz yerine doğrudan GKRY’ye 4 F-16 savaş uçağı ve 2 fırkateyn sevk etti. F-16’lar Andreas Papandreu Hava Üssü’ne konuşlandırılırken, fırkateynler Limasol ve Larnaka kıyılarında görev yapacak. Gönderilen fırkateynlerin anti-dron sistemi taşıdığı ve GKRY’nin savunmasına katkı sağlayacağı bildirildi.

Bölgesel Gerginlik ve AB Ülkelerinin Tepkisi

Rum basınında yer alan haberlere göre, İngiltere ve bazı AB ülkelerinin Doğu Akdeniz’deki askeri varlığı, ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ile olası İran misillemeleri sonrası krizin Orta Doğu’dan Doğu Akdeniz’e sıçrama ihtimaline karşı artırıldı. GKRY’ye gönderilen savaş uçakları, fırkateynler ve diğer askeri platformların, Güney Kıbrıs’ı koruma amacı taşıdığı iddia ediliyor.

Almanya ve İtalya’dan Askeri Yardım Bekleniyor

Rum kaynaklar, GKRY lideri Hristodulidis’in İngiltere’ye bağlı Akrotiri Üssü’ne İHA düşmesi sonrası Almanya ve İtalya’dan da destek talep ettiğini belirtti. İki ülke taleplere prensipte olumlu yanıt verdi; askeri yardım şekli ilerleyen günlerde netleşecek.