Sanatçı,

17 Mayıs’ta CSO Ada Ankara’da,

18 Mayıs’ta Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Neoklasik müzik tarzındaki eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Richter’in konserlerinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Uluslararası Ödüllü Besteci

Kirill Richter, UNESCO Uluslararası Besteciler Yarışması ve Berlin Uluslararası Genç Besteciler Yarışması başta olmak üzere birçok prestijli Avrupa beste ödülünün sahibi.

Sanatçının eserleri bugüne kadar Londra’daki Royal Albert Hall başta olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki önemli konser salonlarında seslendirildi.

Film, Tiyatro ve FIFA Projeleri

Konser projelerinin yanı sıra Richter; uluslararası tiyatro yapımları, film müzikleri ve FIFA için bestelenen resmi müzik çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.

Mayıs ayında gerçekleşecek Ankara ve İstanbul konserleri, çağdaş neoklasik müzik tutkunları için önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.