Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yüksek sesle müzik dinleyerek ilerleyen ve polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücüye 379 bin 246 lira idari para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konulurken, otomobil 150 gün trafikten men edildi.

Yüksek Sesle Müzik ve Polisten Kaçış

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Mescit Mahallesi Keşan Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi önünde yüksek sesle müzik yayını yaparak ilerleyen Ş.K. (29) yönetimindeki otomobili durdurmak istedi.

Polisin “dur” ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından araç, Cumhuriyet Mahallesi Ayçiçek Sokak’ta durduruldu.

Ehliyete El Konuldu, Araç Trafikten Men Edildi

Sürücü Ş.K.’ye ilgili maddeler kapsamında toplam 379 bin 246 TL para cezası uygulandı. Ayrıca:

Ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu

Otomobil 150 gün trafikten men edildi

Araç yediemin otoparkına çekildi

Yetkililer, özellikle yüksek sesle müzik ve polisin dur ihtarına uymama gibi ihlallerin ciddi yaptırımlarla karşılık bulduğunu vurguladı.