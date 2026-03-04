İran’da hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney için düzenlenecek cenaze töreninin detayları netleşmeye başladı. İranlı yetkililer, cenaze töreninin 3 gün boyunca 24 saat aralıksız devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, törenlerin başkent Tahran başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında düzenleneceği belirtildi. Halkın cenaze törenlerine yoğun katılım göstermesi beklenirken, milyonlarca kişinin anma programlarına katılacağı ifade ediliyor.

İran yönetimi, cenaze törenleri süresince geniş güvenlik önlemleri alınacağını ve program kapsamında dini törenler ile anma etkinliklerinin gerçekleştirileceğini bildirdi. Hamaney’in cenazesinin törenlerin ardından defnedileceği açıklandı.