Samsun’da eğitim veren Samsun Teknokent Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Miraç Diril, iki okul arkadaşıyla birlikte atık geri dönüşüm malzemelerini kullanarak 7,5 beygir gücünde dizel motorlu bir otomobil üretti. Yaklaşık 3 ay süren çalışma sonucunda tamamlanan araç, okulda sergilendi.

7,5 Beygirlik Dizel Motor ve 3 İleri Şanzıman

Projede 7,5 beygir gücünde dizel çapa motoru kullandıklarını belirten Miraç Diril, araçta 3 ileri 1 geri şanzıman sistemi bulunduğunu söyledi. Ayrıca geri görüş kamerası, dijital ekran ve çeşitli göstergelerin de araca entegre edildiğini ifade etti.

Diril, projeyi fizik öğretmenleri Emre Özen Özçelik’in yönlendirmesiyle hayata geçirdiklerini belirterek, aracı geliştirmeye devam ettiklerini kaydetti.

Hedefte Pikap Modeli Var

Projeyi tamamladıktan sonra yeni bir model üzerinde çalışmayı planladıklarını dile getiren Diril, pikap tarzı bir araç üretmeyi hedeflediklerini söyledi. Otomobil geliştirme sürecini daha ileriye taşımak istediklerini belirten öğrenci, teknik anlamda yeni iyileştirmeler yapmayı planladıklarını aktardı.

“Amaç Geri Dönüşüm Malzemelerini En Verimli Şekilde Kullanmak”

Projeden sorumlu fizik öğretmeni Emre Özen Özçelik ise çalışmanın temel amacının geri dönüşüm malzemelerini en doğru ve verimli şekilde değerlendirmek olduğunu ifade etti. Öğrencilerle birlikte geri dönüşüm temalı bir araç tasarlamaya karar verdiklerini belirten Özçelik, bu projenin ilk aşama olduğunu ve önümüzdeki yıl daha kapsamlı bir model geliştirmeyi planladıklarını söyledi.

Özçelik, öğrencilerin projeyi çeşitli bilim ve teknoloji festivallerinde sergilemeyi hedeflediğini, özellikle TEKNOFEST’te yer almak için hazırlık yapacaklarını kaydetti.

Geri dönüşüm odaklı araç projesi, gençlerin mühendislik ve teknoloji alanındaki üretim potansiyeline dikkat çekti.