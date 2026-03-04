Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kanada temasları kapsamında madencilik ve enerji alanında iş birliği mesajı verdi. Bayraktar, kamu şirketleri Türkiye Petrolleri ile Eti Maden’in Kanada’da yatırım yapabileceğini açıkladı.

PDAC 2026 Kongresi’nde Türkiye Vizyonu

Bayraktar, Kanada Maden Araştırmacıları ve Geliştiricileri Derneği tarafından düzenlenen ve madencilik sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen PDAC 2026 Kongresi’ne katıldı.

Kongre kapsamında düzenlenen “Ekonomide Madenciliğin Stratejik Rolü ve Geleceği” başlıklı Türkiye özel oturumunda konuşan Bayraktar, Türkiye’nin enerji ve madencilik alanındaki uzun vadeli hedeflerini paylaştı.

20 Milyar Dolarlık Enerji Verimliliği Yatırımı

Türkiye’nin artan enerji talebini karşılarken ithalata bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini belirten Bayraktar, 2053 karbon nötr ekonomi hedefini hatırlattı. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verdiklerini vurgulayan Bayraktar, önümüzdeki 7 yıl içinde enerji verimliliğine yaklaşık 20 milyar dolar yatırım yapılacağını açıkladı.

Bu yatırımlarla birincil enerji tüketiminde yüzde 15 oranında azalma hedefleniyor.

Nükleer Enerjide 20 Gigavat Hedefi

Türkiye’nin enerji sepetine nükleeri dahil etmek istediğini ifade eden Bayraktar, 2050 yılına kadar en az 20 gigavatlık nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı planladıklarını belirtti. Büyük ölçekli nükleer santrallerin yanı sıra Küçük Modüler Reaktörler’in (SMR) de programda yer alacağını kaydeden Bayraktar, Kanada ile nükleer alanda iş birliği hedeflediklerini söyledi.

“Madencilik Olmadan Enerji Dönüşümü Gerçekleşmez”

Enerji dönüşümünün yüksek miktarda mineral gerektirdiğine dikkat çeken Bayraktar, madencilik yatırımlarının artırılması gerektiğini vurguladı. Kanadalı şirketleri Türkiye’ye yatırım yapmaya davet ettiklerini belirten Bayraktar, Türk şirketlerini de Kanada’daki fırsatları değerlendirmeye teşvik ettiklerini ifade etti.

LNG’de Avrupa’ya Açılan Kapı

Türkiye’nin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) altyapısına ve yeniden gazlaştırma kapasitesine yatırım yaptığını belirten Bayraktar, Kanada LNG’sinin Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılabileceğini söyledi. Türkiye’nin Avrupa ile güçlü boru hattı ve enterkonneksiyon altyapısına sahip olduğunu kaydetti.

Yabancı Yatırımlar İçin Yeni Düzenlemeler

Madencilik yatırımlarında eşit ve adil rekabet ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, geçen yıl TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemelerle izin süreçlerinde kolaylık sağlandığını ifade etti. Bu adımların yabancı yatırımları hızlandırmasının beklendiğini dile getirdi.

Üçüncü Ülkelerde Ortaklık Mesajı

Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu belirten Bayraktar, iki ülkenin petrol, madencilik ve nükleer alanlarında üçüncü ülkelerde de iş birliği yapabileceğini söyledi.

İkili Temaslar

Toronto temasları kapsamında Bayraktar, Kanada Parlamentosu’ndaki ilk Türk milletvekili Şima Açan, Alberta Enerji ve Maden Bakanı Brian Jean ve Ontario Enerji ve Madencilik Bakanı Stephen Lecce ile de görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Bayraktar’ın Kanada temasları, enerji güvenliği, madencilik yatırımları ve nükleer iş birliği başlıklarında yeni fırsat arayışları açısından dikkat çekti.