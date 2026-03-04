Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını için bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Elektrik Direği Devrilmesi Yangına Neden Oldu

Yangın, ilçeye bağlı Gaffarlı köyü Taşköprü mevkii’nde saat 11.00 sıralarında elektrik direğinin devrilmesi sonucu başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın çevreye yayılarak büyüdü.

Ekipler Müdahale Ediyor

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip ve arazöz yangına müdahale etmek üzere sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.