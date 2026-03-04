Ankara Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllar kullanılmayan Esat Semt Hali ve Çarşısı’nı yenileyerek kültür ve gençlik odaklı bir merkeze dönüştürdü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni yaşam alanının 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te açılacağını duyurdu.

Yavaş’ın paylaştığı videoda Esat Hal Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesinin görüntüleri de yer aldı.

1980’li yıllarda semt hali olarak inşa edilen yapı, zaman içinde işlevini yitirerek kullanılmaz hale gelmişti. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla yapı modern bir kültür ve sosyal yaşam alanına dönüştürüldü.

Mansur Yavaş açıklamasında, “1980’li yıllarda semt hali olarak inşa edilen, yıllar içinde işlevini yitiren Esat Semt Hali ve Çarşısı’nı yenileyerek Esat Hal adıyla yeniden Ankara’ya kazandırdık. Kültür, sanat, gençlik, üretim ve mahalle yaşamını aynı çatı altında buluşturan bu alanın Ankaralıların yeni buluşma noktası olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te Esat Hâl Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesini Başkentlilerle buluşturuyoruz.



— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 4, 2026

Yenilenen merkezde sanat etkinlikleri, gençlere yönelik eğitim ve üretim alanları ile kütüphane hizmetlerinin bir arada sunulması planlanıyor. Açılış töreni 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.