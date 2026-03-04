İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu.

Dervişoğlu konuşmasına İstanbul’da öğrencisi tarafında bıçaklanarak öldürülen Fatma Nur Çelik olayına değinerek başladı.

MİLLİ EĞİTİMİ KATLETTİLER

Okullarımızdaki akran zorbalığına değinen Dervişoğlu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eleştirdi. Dervişoğlu ''Biliyorum ki dünyada birçok acı ölüm var ama ufukta olanlara bakmaya çalışırken burnumuzun dibindekini kaçırmamalıyız. Pazartesi günü bir cinayet işlendi. Yer gök inlemeliydi ama kimsenin umurunda olmadı. Fatma Nur Çelik öğretmen İstanbul'da bıçaklanarak öldürüldü.

Milli ve manevi değerler kisvesine sığınarak okullarımızı rant şebekelerine paylaştırmakla meşgul. İstanbul'da 1450 öğrenci yalnızca 1 öğrenci düşüyor. Okul kapılarında resmi devlet görevlisi yok.

Okullarımızda gerek akran zorbalığı gerekse de öğretmenlere yönelik şiddetin bir istisna olmaktan çıkıp alalade bir olaya dönüşmesi bu iktidarın en kötü karnesi oldu. Bunun Yusuf Tekin'e denk gelmesi tesadüf değildir. 25 senede öğretmeni, öğrenciyi, parasız eğitimi marumar ettiler. Bunlar Milli Eğitimi baştan aşağıya katlettiler. Bu bir tesadüf de değildir. Cumhuriyet ve Türk milli kimliğine karşı olan kimilerini bu sahada yarattıkları yıkımla eyleme geçirdiler.” dedi.

“TÜRKİYE İRAN OLMAYACAK”

Türkiye’nin gelecekte yeni İran olacağı yaygarası koparılacağını söyleyen Dervişoğlu, “Türkiye hiçbir zaman İran olmayacaktır” dedi.

Dervişoğlu şöyle konuştu :”Hukuk devleti ilkelerini çiğneyen ne kadar aktör varsa, Yurttaşlıkla, Türk Milletinin mana ve varlığıyla derdi olan ne kadar aktör varsa, “Türkiye hedefte” yaygarası koparıyor. Anlaşılan o ki, bir tahterevalli kurulmak istenmektedir. Türkiye bir sonraki İran değildir. Ama Netanyahu bölgede yeni bir İran yaratmak, En azından Türkiye’yi yeni bir İran gibi konumlandırmak istemektedir.

Buna teşne olanlar ise, İran gibi olmaktan gocunmamakta; İktidara sahip olmak uğruna kendilerine biçilen elbiseyi hevesle giymeye talip olmaktadırlar.

Türkiye eğer kuruluş kodlarına sadık kalırsa Cumhuriyet’in alelade bir sıfat olmadığını idrak ederse,

Ve gerçek vatanseverler tarafından yönetilirse, yeni bir İran elbette olmayacaktır.

CUMHURBAŞKANINA GÜLLER GÖNDERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Dervişoğlu şunları söyledi:

“Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na çağrıda bulunuyorum: Ağzı olanın konuştuğu bir dönemdeyiz.

İran operasyonu başlayınca, sırada Türkiye var diye sevinen alçakları dikkatle izliyoruz.

Dile gelen başa gelir mi bilmem. Bölgemizdeki gelişmeler bizi iç cepheyi güçlendirmeye mecbur bırakıyor diyorsunuz.

Ancak iç cephe sadece slogan atarak güçlendirilemez. İç cephe, toplumsal huzur sağlanarak güçlenir.

Devletin milletle, iktidarın muhalefetle omuz omuza vermesiyle güçlenir. Yasaklar ve yolsuzluklarla boğulan bir millet, bir arada duramaz.

Anti demokratik adımlara son verin. Milletimizi ayrıştırmayın. Hukuku ayaklar altına alan operasyonlarınıza son verin. Devlete olan güveni daha fazla sarsmayın. Dış tehdide karşı en büyük güç, milletin birliğidir. Bunu sağlayabilmek için de, Kişisel siyasi hesapları çöpe atarak, birliği ve beraberliği perçinlemek lazımdır.

Bölgemizde olağanüstü olaylar yaşanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi konuyla ilgili yeteri kadar bilgilendirilmiyor. Böylesine kritik bir süreçte, Mecliste grubu bulunan siyasi partileri bilgilendirmek ve onlarla ayrı ayrı veya topluca bir zirve yapmak ne zaman aklınıza gelecek?

Bakın Sayın Erdoğan, Siz iltifatları çok seviyorsunuz. Beyaz Saray’da övüyorlar, Senet imzalayıp dönüyorsunuz. Avrupalılar övüyor, Türkiye’yi göç hendeğe çeviriyorsunuz.

Ortağınız övüyor, çiçek yolluyor, Siz İmralı’dan iktidar devşirmeye teşne oluyorsunuz.

Bakınız, Gazi Meclisimiz, 106 yaşında. Size 106 gül gönderiyorum…

Bu parlamentoyu eski gücüne kavuşturun ve parlamenter sisteme dönüşün önünü açın.

Cumhuriyetimiz 103 yaşında. Size 103 gül gönderiyorum. Cumhuriyetin ilke ve değerlerine geri dönün.

Kurumlarına ve hukukuna sahip çıkın. Devlet nizamına hasar veren işleri bırakın artık!

Size 99 gül daha gönderiyorum. Bu mübarek ramazan ayında, Allah’ın isimlerinin hürmetine,

Türk Milletinin tarihiyle, kodlarıyla, tanımlarıyla oynamayın. Oynatanlara müsaade etmeyin!

Türkiye’yi ve Türk Milleti’ni başkalarıyla karıştıranlara bir kere daha hatırlatmak isterim.

Devlet geleneklerimiz ve anti-emperyalist ilk istiklal zaferinin kahramanı milletimizle,

Biz başka milletlere asla benzemeyiz. Vatanımıza ve bayrağımıza göz dikilirse, 86 milyonluk bir ordu ile karşı karşıya kalırsınız.

“İŞBİRLİKCİLERE GÜVENMEYİN”

İşbirlikçilerinize hiç güvenmeyin. Türk milleti onları, Bir kaşık suda boğmasını çok iyi bilir.

Türk Milleti’nin istiklal damarı, İçimize iliştirdiğiniz tüm sızıntıları koparıp atar.

Ve tarih hiçbir kuşkuya yer yoktur ki bunun örnekleriyle doludur.

Ergenekon’dan çıktığı günden beri, Anadolu kapılarında ay ve yıldız şehit kanıyla buluşup bayrak olduğundan beri, Ulubatlı Hasan sancağı surlara diktiğinden beri,

Sarışın mavi gözlü Bozkurt Mustafa Kemal Atatürk, “Ya istiklal ya ölüm” dediğinden beri fıtrat aynıdır.”