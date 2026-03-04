Teknoloji dünyasının devi Mark Zuckerberg, rotasını Florida’nın güneşli kıyılarına kırdı. Zuckerberg, Miami-Dade bölgesinin en prestijli noktası olan Indian Creek Adası’nda (Indian Creek Island) tam 170 milyon dolara bir malikane satın alarak bölge tarihinin en pahalı konut satışına imza attı.

Peki, sadece 41 konutun bulunduğu ve adeta "aşılmaz bir kale" gibi korunan bu adada Zuckerberg’i hangi komşular bekliyor? İşte dünyanın en zengin metrekarelerinden çarpıcı detaylar:

Komşular Kulübü: Dünyayı Yöneten İsimler Aynı Adada

Zuckerberg, bu adada yalnız değil. Yeni taşındığı mahalle, bir "Şampiyonlar Ligi" kadrosunu andırıyor:

Jeff Bezos: Amazon’un kurucusu, hemen birkaç parsel ötede toplam değeri 230 milyon doları bulan üç mülke sahip. İki rakip CEO’nun artık aynı golf sahasında karşılaşması an meselesi.

Trump Ailesi: Ivanka Trump ve Jared Kushner, "Beyaz Saray sonrası" yaşamları için bu adayı seçmiş ve 24 milyon dolarlık arazilerine devasa bir kale inşa etmişlerdi.

Tom Brady: NFL efsanesi, boşanma sonrası yerleştiği yüksek teknolojili ve çevre dostu malikanesiyle Zuckerberg’in en yakın komşularından biri.

David Guetta: Dünyaca ünlü DJ, 69 milyon dolarlık modern malikanesiyle adanın "eğlence" kanadını temsil ediyor.

Neden Indian Creek? "Kuş Uçurtulmayan Ada"

"Milyarder Sığınağı" ismi bir pazarlama stratejisi değil, gerçeğin ta kendisi. Adayı özel kılan 3 ana unsur var:

Özel Ordu Gücü: Adanın kendi belediyesi ve 7/24 hem karadan hem de su altından devriye gezen bir polis birimi mevcut. Sıfır Turizm: Adaya giden tek köprüden geçmek için mülk sahibi olmanız veya özel davetli listesinde yer almanız şart. Vergi Avantajı: Zuckerberg'in California'daki yüksek vergi yükünden kaçarak Florida'nın sunduğu avantajlara sığınması, finans çevrelerinde "akıllıca bir hamle" olarak yorumlanıyor.

Malikanenin Öne Çıkan Detayları

Zuckerberg’in yeni mülkü yaklaşık 30.000 metrekarelik bir araziye yayılıyor. Konuşulan iddialara göre malikane; kurşun geçirmez camlarla çevrili bir ana bina, 1.500 galonluk devasa bir tuzlu su akvaryumu ve tamamen biyometrik verilerle çalışan gizli geçitli bir kütüphaneye sahip.