Ankara’nın Çubuk ilçesinde yüzyıllardır ayakta kalan tarihi camiler, hem kültürel hem de manevi mirası günümüze taşıyor. İlçedeki camiler, ramazan ayında yoğun ziyaretçi ve cemaat akınına uğruyor.

Mahmutoğlan Camisi: 7 Asırlık Tarih

İsmini Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid’i esir alan Timur’un beylerinden Mahmut Bey’den alan Mahmutoğlan Camisi, yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip. 1986 yılında Vakıflar İdaresi ile Mahmutoğlan Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği işbirliğiyle restore edilen cami, yeniden ibadete açıldı.

Okçular Mahallesi Camisi: Doğa ile İç İçe

İlçe merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Okçular Mahallesi Camisi, çevresindeki türbe ve meşe ormanlarıyla dikkat çekiyor. Caminin adını Ankara Savaşı’ndan aldığı belirtiliyor.

Kutuören Mahallesi Camisi: 500 Yıllık Tarih

Çubuk Çayı’nın geçtiği ve ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kutuören Mahallesi Camisi, yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle öne çıkıyor. Özellikle mihrap ve minberiyle dikkat çeken cami, 2022 yılında restore edilerek yeniden ibadete açıldı.

Tahtalı Camisi: Ahşap Minaresiyle Özgün

Atatürk Mahallesi’nde kerpiçten yapılan Tahtalı Camisi, ahşap minaresi dolayısıyla halk arasında “Tahta Minareli Cami” olarak da biliniyor. 1944 yılında ibadete açılan caminin ahşap tavan süslemeleri özgünlüğünü koruyarak günümüze ulaştı.