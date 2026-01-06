ANKARA’nın Çubuk ilçesinde etkili olan yoğun sis, trafik ışıklarında iki ayrı kazaya yol açtı. Zincirleme şekilde meydana gelen kazalarda toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ahi Evran Sanayi Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında gerçekleşti. Görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle ışıklarda bekleyen beton mikseri ve otomobile, arkadan gelen iki ayrı otomobil çarptı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlardaki toplam 5 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ilçedeki trafik akışı yeniden normale döndü. Yetkililer, yoğun sisli havalarda sürücüleri takip mesafesine ve hız kurallarına uymaları konusunda uyardı.