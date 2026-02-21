Mesut Özarslan, Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen iftar organizasyonunda Kırıkkaleli vatandaşlarla aynı sofrayı paylaştı. Yüzlerce davetlinin katıldığı programda Ramazan ayının manevi atmosferi dualarla yaşandı.

İftar buluşmasına siyaset, sivil toplum ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Davetliler arasında 27. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, çeşitli federasyon ve dernek başkanları ile belediye meclis üyeleri de yer aldı.

“Hemşehrilerimizin Hizmetkârıyız”

İftar sonrası konuşan Başkan Özarslan, Kırıkkalelilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk milletinin tarih boyunca birlik ve beraberlik ruhuyla hareket ettiğini vurgulayan Özarslan, Ramazan ayının da dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini ifade etti.

Belediyecilik anlayışlarının “halka hizmet, Hakk’a hizmet” prensibine dayandığını belirten Özarslan, Kırıkkaleli vatandaşların her zaman yanında olacaklarını söyledi. Özarslan ayrıca, Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi projesine destek vereceklerini de açıkladı.

Federasyon Başkanlarından Teşekkür

Cemal Sertkaya, programa yoğun katılımın ev sahipliğinin başarısını gösterdiğini belirterek Başkan Özarslan’a teşekkür etti.

Mehmet Ali Yücekaya ise Keçiören Belediyesi’nin Kırıkkalelilere yönelik desteklerini anlattı. Yücekaya, geçmişte yaşanan yangın ve cenaze nakli gibi durumlarda belediyenin hızlı şekilde yardımcı olduğunu belirterek, sosyal belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekti.

“Birlikte Güçleneceğiz”

Halil Canöz de konuşmasında Ramazan ayının paylaşma, hoşgörü ve dayanışma ayı olduğunu vurguladı. Canöz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiği sürece toplumun daha da güçleneceğini ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sıcak ve samimi bir atmosferde sona erdi.