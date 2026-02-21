Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmet veren 9 Başkent Market ve 3 Başkent Mobil Market’te Ramazan ayıyla birlikte kırmızı et satışı başladı. Uygulamanın ilk gününde toplam 4 bin 243 kilogram kırmızı et satışı gerçekleştirildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, yerli üreticilerden temin edilen et ürünleri Ramazan ayı boyunca Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerinde vatandaşlara sunulacak. Satış noktalarında kıyma, kuşbaşı, yemeklik haşlamalık et ve dana sucuk yer alıyor.

Başkent Mobil Marketler; Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı, Evren, Balâ ve Şereflikoçhisar’da hizmet verirken; Başkent Market şubeleri ise GİMAT, Batıkent, Sıhhiye, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut, Mamak, Şafaktepe ve Ulus Hali ile Gökkuşağı Fabrika Satış Mağazası’nda et satışı gerçekleştiriyor.

Öte yandan sosyal destek alan Başkent Kart sahipleri, kartlarına yüklenen bakiye ile kırmızı et alışverişi yapabiliyor.

Satış noktalarına ve uygulamaya ilişkin güncel bilgilere, Ankara Halk Ekmek Fabrikası ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabileceği bildirildi.