AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, “Bir olmak ruhumuzda var” sloganıyla ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek. İl başkanlığı bahçesinde kurulan ramazan etkinlik alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Etkinlik, yapılan konuşmalar ve çeşitli gösterilerle devam etti.

Abdullah Özdemir: “Ramazan, Maneviyatımıza Kıymetli Hatıralar Bırakan Bir Ay”

Açılışta konuşan Abdullah Özdemir, ramazan ayının toplumsal birlik ve beraberlik açısından önemli bir dönem olduğunu vurguladı.

Özdemir, “Ramazan ayı hepimizin kalbinde, gönlünde çocukluğumuzdan bu tarafa çok kıymetli hatıralar biriktirdiğimiz ve maneviyatımıza kıymetli anılar bıraktığı çok güzel bir ay” dedi.

39 İlçe ve 961 Mahallede Program

İstanbul’un 39 ilçesi ve 961 mahallesinde teşkilat mensuplarıyla vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirten Özdemir, geçen yıl başlatılan etkinliklerin bu yıl daha geniş kapsamlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Gençlik kolları ve kadın kollarının da aktif rol alacağı programlarda, çeşitli isimlerin katılımıyla farklı içeriklerin yer alacağı bildirildi. Ramazan ayı boyunca düzenlenecek etkinliklerde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarının öne çıkması bekleniyor.