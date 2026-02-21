Ankara’da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Atapark Mahallesi Pasinler Caddesi’nde gerçekleşti.

E.C.A. yönetimindeki 06 ELS 131 plakalı otomobil, seyir halindeki M.U’nun kullandığı 06 EJY 235 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan M.U. ve oğlu E.U., ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde yaralanan E.U. hastaneye kaldırılırken, M.U.’nun tedavisi ambulansta gerçekleştirildi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücü E.C.A.’nın 1,74 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.