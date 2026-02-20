Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ramazan ayı kapsamında Nurdağı’nda düzenlenen iftar programında depremzedelerle buluştu. Gaziantep’te yürütülen konut çalışmalarına değinen Kurum, “Ev Sahibi Türkiye” vizyonu çerçevesinde kentte 13 bin 890 konutun kura sürecinin gerçekleştirildiğini belirtti.

Depremin ilk anından itibaren devletin tüm imkânlarıyla sahada olduğunu ifade eden Kurum, önce Nurdağı’na ardından İslahiye’ye ulaştıklarını ve bölgede yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi. Binlerce şantiyede yüz binlerce mimar, mühendis ve işçinin görev aldığını dile getiren Kurum, 455 bin konut, köy evi ve iş yerinin tamamlandığını kaydetti.

“Hiç Kimseyi Yuvasız Bırakmayacağız”

Nurdağı’nda vatandaşlara verilen sözleri hatırlatan Kurum, “Kimseyi evsiz bırakmayacağız dedik ve bu hedef doğrultusunda aralıksız çalıştık” ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmaların yalnızca bir inşa faaliyeti olmadığını, aynı zamanda devletin sahadaki kararlılığının göstergesi olduğunu belirtti.

Gaziantep’te yeni konutların temellerinin kısa sürede atılacağını ve projelerin hızla tamamlanacağını söyleyen Kurum, şehrin yeniden ayağa kalktığını vurguladı.

“Kusur Bulamayınca Masal Anlatıyorlar”

Konuşmasının devamında eleştirilere de değinen Kurum, yapılan projelerin bazı kesimler tarafından siyasi malzeme haline getirildiğini savundu. Deprem sonrası yürütülen çalışmaları yakından takip edenlerin sahadaki emeği gördüğünü ifade eden Kurum, “Biz masa başında değil, sokakta, şantiyede çalıştık” dedi.

Gaziantep’in güçlü bir şehir olduğuna dikkat çeken Kurum, kentin sarsılsa da ayakta kaldığını, dayanışma ruhuyla yeniden toparlandığını dile getirdi. Yapılan hizmetlerin ortada olduğunu belirten Kurum, çalışmalara aynı kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Program, iftarın ardından vatandaşlarla yapılan sohbetle sona erdi.