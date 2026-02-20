Operasyon, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 kırma tüfek ve 13 kartuş, 3 ruhsatsız tabanca ile 27 fişek ele geçirildi. Ayrıca 28 cep telefonu ve 28 adet uyuşturucu hap bulundu.

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 51 tapu ile 27 araca da el konuldu.

13 Kişi Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 26 kişiden 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.