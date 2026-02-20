Altın fiyatlarında yaşanan sert yükseliş ve düşüşler yatırımcıyı temkinli davranmaya iterken, mücevher sektöründe farklı bir hareketlilik dikkat çekiyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Laris Pırlanta Kurucusu Oğuzhan Belen, özellikle son dönemde tüketicilerin klasik yatırım araçları yerine kendilerini mutlu edecek, günlük kullanımda tercih edebilecekleri mücevher ürünlerine yöneldiğini ifade etti. Doların uzun süredir belirli bir bantta seyretmesinin fiyat avantajı oluşturduğunu vurgulayan Belen, değişen tasarım trendleri ve genç neslin artan ilgisiyle birlikte sektörde yeni bir dönemin başladığını belirtti.

“MÜCEVHERDE ALTIN İKİNCİ PLANDA, DOLAR BELİRLEYİCİ”

Mücevher satışlarının altın kurundan ziyade dolar bazlı değerlendirildiğini vurgulayan Belen, “Mücevher satışları genelde altın kurunun ikinci planda tutulduğu, daha çok doların baz alındığı bir sektör. Doların uzun zamandır sabit fiyatlarda seyretmesi, müşteriler açısından mücevheri daha mantıklı hale getirdi.” diye konuştu.

Son üç ayda doların 40-43 bandında seyrettiğini hatırlatan Belen, bu durumun fiyat avantajı oluşturduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bugün altın bir yüzük almak istediğinizde 16-17 bin lira bir yüzük alıyorken, üstüne 4-5 bin lira daha verip mücevher kategorisinde bir ürün alabiliyorsunuz. Günlük kullanım için bu artık daha mantıklı hale geldi.”

“MÜCEVHER TÜKETİCİSİ FİYAT İKİNCİ PLANDA”

Ekonomik dalgalanmaların mücevher tercihine etkisinin sınırlı olduğunu savunan Belen, bu alandaki müşteri profilinin farklı olduğuna dikkat çekerek, “Aslında ekonomik dalgalanmalar burada ikinci planda kalıyor. Çünkü mücevher tüketicileri bu olaya başka bir boyuttan bakıyorlar. Bir ürünü beğendiyse ve sevdiyse o ürünü genelde fiyatına bakmaksızın tercih edebiliyorlar.” şeklinde konuştu.

Özellikle genç neslin mücevhere ilgisinin arttığını belirten Belen, evlilik teklifleri ve sosyal medya etkisine işaret ederek, “Reklamlardaki dönem yüzükler olsun… ‘Teklif edeceğim, bunun olması lazım’ gözüyle bakıldığı için alıyorlar. Bu işin bir şartı oldu gibi diyelim.” ifadelerini kullandı.

GELENEKSELDEN MİNİMALE GEÇİŞ

Son yıllarda tercihlerin değiştiğini belirten Belen, ağır ve gösterişli tasarımların yerini daha sade modellere bıraktığını söyleyerek, “Geçmiş yıllarda biraz daha Osmanlı işi, ağır taşlı, büyük ve gösterişli ürünler tercih ediliyordu. Şu anki genç nesil biraz daha minimal, modern tarzına göre bir hal aldı.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.