Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Şirinaylı mevkisinde yaşandı. İstanbul yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ASF 137 plakalı konteyner yüklü TIR'ın lastiği patladı. TIR'ın şoförü aracını sağ şeritte durdurdu. Bu esnada arkadan gelen 42 BES 996 plakalı mukavva yüklü TIR, park halinde olan TIR'a çarpıp devrildi. Devrilen TIR'ın sürücüsü yaralanırken çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı hastaneye götürdü.

Kaza dolayısıyla 3 şeritli otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin, yaklaşık 2 saattir yola saçılan malzemeleri temizleme çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan, kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu dronla görüntülendi.

Ardacan UZUN/KÖRFEZ, (Kocaeli), (DHA)-