Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 17 Temmuz 2010 tarihinde Niyazi Aslan, Doğanköy Mahallesi'nde başından silahla vurulduktan sonra yakılarak öldürülmüş olarak bulundu. Cinayete dair yapılan soruşturmada bir sonuç alınmayınca dosya, rafa kaldırıldı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT, Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde cinayetin aydınlatılması için dosyayı tekrar ele aldı. Jandarma, cinayet şüphelilerinin İ.A. (69), S.A. (48), Y.A. (44), H.İ.A. (67) ve Y.K. (57) olduğunu tespit edildi. İncelemede; şüphelilerden İ.A. ve S.A.'nın zaman içinde öldüğü öğrenildi. Jandarma, Edirne'nin Uzunköprü'de düzenlediği operasyonda Y.A., Y.K. ve H.İ.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.A. ve Y.K. tutuklandı, H.İ.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet YİRUN-Murat YAYIN/TEKİRDAĞ, (DHA)-