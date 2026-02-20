İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran ile ABD arasında petrol ve doğal gaz alanında olası iş birliğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran basınında yer alan haberlere göre Paknejad, iki ülke arasında devam eden müzakereler kapsamında enerji sektöründe iş birliği ihtimalinin gündemde olduğunu belirtti.

“Her Şey Mümkün”

Paknejad, Washington yönetimiyle petrol ve doğal gaz sektöründe olası iş birliğine dair yöneltilen soruya, “Her şey mümkün” yanıtını verdi. Bu açıklama, iki ülke arasındaki diplomatik temasların enerji alanında yeni bir döneme işaret edebileceği şeklinde yorumlandı.

Süreç Henüz Netleşmedi

İranlı Bakan, söz konusu iş birliğinin fiilen hayata geçirilip geçirilmeyeceğine ilişkin henüz net bir durumun olmadığını vurguladı. Sürecin müzakerelerin seyrine bağlı olarak şekilleneceği ifade edildi.

İran ile ABD arasındaki enerji diplomasisi, küresel petrol ve doğal gaz piyasaları açısından da yakından takip ediliyor.