İngiltere’de kamu görevinde suistimal şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İngiltere Kralı III. Charles’ın kardeşi Prens Andrew serbest bırakıldı.

Andrew Mountbatten-Windsor hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde yapılan gözaltı işleminin ardından, ilgili makamlar tarafından serbest bırakıldığı duyuruldu.

Thames Valley Polisi’nden Resmi Açıklama

Thames Valley Police tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz yasaları gereği isim doğrudan paylaşılmadı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamu görevinde suistimal şüphesiyle Norfolk’ta 60’lı yaşlarında bir kişiyi gözaltına aldık. Söz konusu kişi, soruşturma kapsamında serbest bırakılmıştır. Norfolk’taki aramaların sona erdiğini teyit edebiliriz. Berkshire’daki aramalarımız ise halen devam etmektedir.”

Polis yetkilileri, soruşturmanın mevcut aşamasında kamuoyuna yapılacak başka bir açıklama bulunmadığını ve herhangi bir basın toplantısı düzenlenmeyeceğini bildirdi.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Yetkililer, Berkshire bölgesindeki aramaların sürdüğünü ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü vurguladı. Soruşturmanın içeriğine ve iddiaların detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ek bilgi paylaşılmadı.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna yeni bilgilendirme yapılması bekleniyor.