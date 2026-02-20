Türk futbolunun uluslararası arenadaki gelişim sürecinde önemli rol oynayan Piontek, özellikle disiplinli yapısı ve modern futbol anlayışıyla hafızalarda yer etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Taziye Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayımladığı mesajda Piontek’in Türk futboluna katkılarına vurgu yaptı. Açıklamada, ay-yıldızlıların uluslararası futbol sahnesindeki yükselişine giden yolda ilk adımların atılmasında büyük emeği olduğu belirtilerek ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Fatih Terim: “Ülke Futbolumuz İçin Çok Önemli Bir Kilometre Taşıydı”

Sepp Piontek’in A Milli Takım’daki yardımcılığını yapan Fatih Terim de sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Terim, Piontek’i yalnızca kariyerinde değil hayatında da özel bir yere koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, sadece kariyerimdeki değil, hayatımdaki en özel isimlerden birini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Sepp Piontek, ülke futbolumuzun kendisine sonsuza dek minnettar kalması gereken çok önemli bir kilometre taşıydı.”

A Milli Takım ve Bursaspor Dönemi

1990 yılında A Milli Futbol Takımı’nın başına geçen Sepp Piontek, ay-yıldızlı ekiple çıktığı 27 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Görev süresinin ardından Türkiye’de bir dönem Bursaspor’u da çalıştıran deneyimli teknik adam, Türk futbol tarihinde iz bırakan yabancı teknik direktörler arasında yer aldı.

Türk Futbolu Bir Değerini Daha Kaybetti

Sepp Piontek’in vefatı, hem Türkiye’de hem de Avrupa futbol kamuoyunda üzüntüyle karşılandı. Disiplinli çalışma anlayışı ve futbol kültürüne katkılarıyla anılan Piontek, Türk futbolunun gelişim sürecinde önemli bir isim olarak hafızalarda kalmaya devam edecek.