Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Özkan, bundan sonraki yaşamında organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmayı bir misyon olarak benimsediğini söyledi.

“Organ Bağışını Hayatımın Misyonu Olarak Görüyorum”

Organ bağışının önemine dikkat çeken Ufuk Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak için donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medya üzerinden bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Özkan, şu ifadeleri kullandı:

“Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa karaciğer vericisi yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı bir şekilde hayatına devam edebiliyor.”

Başarılı oyuncu, ameliyat sürecini “tarihi bir dönüm noktası” olarak nitelendirerek, ameliyattan kısa süre sonra yeniden konuşup gülebilmenin kendisi için büyük bir mucize olduğunu dile getirdi.

Doktorundan Açıklama: Takip Süreci Devam Edecek

Ufuk Özkan’ın tedavisini yürüten Onur Yaprak, taburculuk süreci hakkında bilgi verdi. Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı.

Prof. Dr. Yaprak, Özkan’ın birkaç ay içerisinde tamamen sosyal hayatına dönebileceğini ve eski sağlığına kavuşmasının beklendiğini belirtti.

Donör Salih Kıvırcık: “Korkulacak Bir Durum Yok”

Ufuk Özkan’a karaciğer bağışında bulunan Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini söyledi. İki gün içinde yürümeye başladığını belirten Kıvırcık, üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğinin kendisine iletildiğini ifade etti.

Organ bağışına yönelik endişeleri olanlara seslenen Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

“Mesleğime Kavuşmak İçin Gün Sayıyorum”

Taburcu edilen Ufuk Özkan, kontrol sürecinin devam ettiğini ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Özkan, çok özlediği mesleğine ve seyircilerine kavuşmak için gün saydığını ifade ederek en kısa sürede ekranlara dönmek istediğini söyledi.

Organ bağışı konusunda Türkiye genelinde farkındalık çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.