Ramazan ayında sahur öğünü, gün boyu enerjiyi korumak ve açlık krizlerini önlemek açısından büyük önem taşıyor. Ancak birçok kişi sahurda ağır, yağlı ve hamur işi ağırlıklı beslenerek gün içinde mide yanması, hazımsızlık ve aşırı susuzluk gibi sorunlar yaşayabiliyor. Uzmanlar, sahurda dengeli ve hafif bir öğünün tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Ağır ve Yağlı Yiyeceklerden Kaçının

Kızartmalar, sucuk, salam, sosis gibi işlenmiş et ürünleri ve aşırı yağlı yemekler sindirimi zorlaştırıyor. Bu tür besinler hem mideyi yoruyor hem de gün içinde susama hissini artırıyor. Özellikle tuzlu gıdalar, gün boyunca daha fazla su ihtiyacı doğuruyor.

Sahurda mümkün olduğunca az tuzlu, az yağlı ve mideyi yormayan besinler tercih edilmeli.

Protein ve Lif Tok Tutar

Uzun süre tokluk sağlayan besinlerin başında protein ve lif kaynakları geliyor. Yumurta, yoğurt, kefir, az tuzlu peynir gibi protein içeriği yüksek besinler sahur için ideal seçenekler arasında yer alıyor.

Tam buğday ekmeği, yulaf, sebzeler ve ceviz-badem gibi sağlıklı yağ içeren kuruyemişler de kan şekerinin dengeli yükselmesini sağlayarak ani açlık hissini önlüyor.

Şekerli ve Hamur İşlerine Dikkat

Beyaz ekmek, poğaça, börek ve tatlı gibi basit karbonhidratlar kısa sürede acıkmaya neden oluyor. Kan şekerini hızla yükselten bu besinler, birkaç saat içinde düşüşe geçerek halsizlik ve baş ağrısı yapabiliyor.

Uzmanlar, sahurda basit karbonhidratlar yerine kompleks karbonhidratların tercih edilmesini öneriyor.

Bol Su, Dengeli Porsiyon

Sahurda yeterli miktarda su içmek gün içindeki susuzluğu azaltıyor. Ancak suyu tek seferde değil, yavaş yavaş tüketmek gerekiyor. Aşırı yemek ise hem mideyi yoruyor hem de uyku kalitesini düşürüyor.

Dengeli bir sahur tabağı;

1 haşlanmış ya da omlet şeklinde yumurta

Az tuzlu peynir

Bol yeşillik

1-2 dilim tam buğday ekmeği

1 kase yoğurt veya kefir

2-3 adet ceviz

şeklinde planlanabiliyor.

Uzmanlara göre sahurda amaç, mideyi doldurmak değil; gün boyu enerjiyi dengeli şekilde sürdürebilecek bir beslenme düzeni oluşturmak. Doğru tercihlerle hem rahat bir oruç hem de sağlıklı bir Ramazan geçirmek mümkün.